عرض الفيلم القصير ليلى في مهرجان زنجبار الدولي

يعرض الفيلم السعودي القصير ليلى للمخرج زكريا البشير دوليًا للمرة الأولى في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا (من 24 يونيو وحتى 2 يوليو)، وهو أحدث أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا، ويُعرض الفيلم يوم الاثنين 26 يونيو الساعة 2 ظهرًا في قاعة مارومارو فونتين.

تفاصيل عرض فيلم ليلى في مهرجان زنجبار الدولي 2023

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في موطنه السعودية في النسخة السابقة من مهرجان أفلام السعودية.

تأتي أحداث الفيلم حول ليلى، الشابة في مطلع العشرينيات من عمرها، متزوجة وتعاني من وجود خلافات مع زوجها.

في ظل هذه الأحداث تجد نفسها تائهة بين مخيلاتها وتصارع للخروج منها. الفيلم من إخراج زكريا البشير وتأليف سحر سليمان ومحمد باوارث وحازم صالح وبطولة همس بندر وعمّار بارشيد وريتاج عبد الله زكريا البشير مخرج صومالي يعيش في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره ممثلًا في العديد من المسرحيات المحلية، شارك بعدها في صناعة عدة أفلام صومالية قصيرة كانت تبثها القنوات الصومالية المحلية. وبعد ذلك انتسب إلى العديد من ورش الإخراج والتمثيل المسرحي التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وتلقى أيضًا ورشًا للإخراج والتمثيل السينمائي. ويُعد فيلم ليلى هو أول أعماله الاحترافية