التقني "سالم الحربي" يطلق تحذير من برنامج قرصنة يستهدف معلومات المستخدمين

أطلق الخبير التقني سالم الحربي تحذيرا من أحد البرامج التي تسعى إلى قرصنة بيانات المستخدمين وخصوصًا مستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

وصرح سالم الحربي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر منوها على ضرورة حذف برنامج SHEIN-Fashion Shopping Online وذلك لكل من قام بتحميلة على هواتف وأجهزة أندرويد، برنامج يستهدف بيانات المستخدمين.

وأفاد سالم الحربي أن هذا البرنامج هو أحد برامج التسوق الإلكترونية ووصل عدد مستخدمي هذا البرنامج إلى حوالي 100 مليون، وأضاف الحربي أن هذا البرنامج يقوم بسحب بيانات المستخدمين ومعلومات الجهاز ويقوم بإرسالها إلى خوادم مجهولة الهوية.

وأشار الحربي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية من خلال حذف هذا البرنامج وتسبيت تطبيق مقاومة الفيروسات على الجهاز.

الخبير سالم الحربي



تحديث أبل يغلق عدة ثغرات

صرحت شركة أبل في وقت سابق أنها قامت بإجراء بعض التحديثات لحل بعض المشاكل التي تعيق مستخدمي هواتف آيفون وإغلاق بعض الثغرات الأمنية.

وأشار التقني سالم الحربي أن التحديث الأمني التي قامت به شركة أبل تباع للتحديث رقم ios16.3.1.

مميزات التحديث الجديد

وأشار الخبير سالم الحربي في تغريدة على حسابه الخاص بمنصة تويتر إلى الأهمية الكبرى للتحديث الجديد الذي أطلقته شركة أبل حيث قامت بإحكام وإغلاق عدة ثغرات أمنية.

وواصل الحربي أن التحديث الجديد قام بحل العديد من المشاكل منها رسالة عفواً لا توجد مساحة أو سعة تخزينه كافيه وأيضاً مشكلة عدم القدرة على حفظ الصور والبيانات على أجهزة الآيفون بالإضافة إلى مشكلة عمل نسخ احتياطي لبيانات الهاتف.