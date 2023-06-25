أسيوط تشكيل لجان لرصد وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة ومراجعة استعدادات وجاهزية كل القطاعات ومديريات الخدمات لعيد الأضحى المبارك والتنبيه على إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لمتابعة كافة الاستعدادات وتفعيل غرف العمليات بالقطاعات والمراكز والأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة فضلًا عن متابعة تشكيل لجان رصد التعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق " كهرباء – مياه شرب وصرف صحي وغاز".

وتناول الاجتماع بحث استعدادات القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من خلال فترة أيام العيد للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية في العمل واليقظة التامة من خلال اللجان المشكلة للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

وتابع المحافظ خطط المديريات لاستقبال العيد ففي قطاع التموين ووجه بضرورة تكثيف الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد وضبط الأسعار دون أي مغالاة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد مع التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة بإحتياجات المواطنين بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين وفي قطاع الصحة استعرض خطة المديرية خلال أيام العيد حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات موجهًا بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.

وتطرق اللواء عصام سعد، إلى خطة مديرية الطب البيطرى حيث تم فع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة البالغ عددها 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفتحها طوال أيام العيد لذبح الاضاحي مشددًا على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام غير صالح منها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة موجهاً بتشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول او خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف العامة بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي إدارة مشروع المواقف والمرور وتكثيف الدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة ومنع استغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة أو خارجها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجهًا بالمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين وفتح الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية أمام المواطنين.

وشدد على عدم ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفاتها في شبكات الصرف الصحي حفاظًا على مرفق الصرف وعدم تعطله على أن يتم التخلص من كافة المخلفات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومفتشي الطب البيطرى بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات بالقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وجه خلالها بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الشوارع استعدادًا لإستقبال المعيدين والمصلين موضحًا إنه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .