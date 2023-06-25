الداخلية تواصل مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية

تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك..وزارة الداخلية تواصل مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل.

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إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنينلاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة"كلنا واحد"تحت رعايةالسيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية تواصل مبادرة"مأمورى أقسام ومراكز الشرطة"لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

مواصلة مبادرة كلنا واحد

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن(الفيوم- الإسكندرية- كفرالشيخ- الإسماعيلية– البحرالأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف– جنوب سيناء)بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وإستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسيةلإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .. تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرينمن مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية ، لتوفيركافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50%بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتُساهم تلك الجهود في مُساعدة العائلات المصرية خلال فترة الأعياد.