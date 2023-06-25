إحالة أوراق المُتهم بإنهاء حياة والدته للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل والدته إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 25 يوليو المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

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صدر القرار صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ، أسامة ربيع ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 3486 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 118 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم علاء ع م ع، 31 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 ديسمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح، قد قتل والدته المجني عليها فوزية محمد عطية إبراهيم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته إثر خلافات سابقة وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين)، وما أن ظفر بها وواته الفرصة لتنفيذ مآربه حتى نحر عنقها مستخدما السلاح الأبيض، قاصدًا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، باشرت جهات التحقيق بالفيوم تحقيقاتها في واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد أحد الأشخاص لسرقتها، حيث تم عرض المتهم بارتكاب الجريمة على جهات التحقيق التي واجهته بجريمته وبالأدلة وتحريات الشرطة التي تثبت ارتكابه للجريمة.

ليعترف المتهم بتفاصيل الجريمة وكيف أنهى حياة الضحية لسرقة مشغولاتها الذهبية التي ترتديها، مستغلًا توصيلها إلى منزلها بالتروسيكل الخاص به، وقيامه بإلقاء الجثة داخل المصرف عقب تنفيذ جريمته.

وتقوم أجهزة الأمن بتكثيف حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، ولضبط الخارجين والمُتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فضلاً عن المجرمين الهاربين من قبضة العدالة.

وتُحقق حملات وزارة الداخلية نتائج مُبهرة على كافة الأصعدة، وتُساهم بكل تأكيد في منح المواطنين شعور الأمن والأمان، ويُنعكس ذلك بالإيجاب على الوطن والمواطنين.