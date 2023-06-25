"العليا للحج والعمرة" تتأكد من جاهزية مخيمات حجاج السياحة لبدء مناسك الفريضة

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة إيفاد أعضاء مكتب شئون الحج السياحى للمرور وتفقد المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بمشعرى عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وتوفير كل الاحتياجات لهم وبدء مناسك الحج.

وأكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بجاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج.

وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات في كل من مشعري عرفات ومنى حتى تم توفير كل الخدمات بالمخيمات، مشيرة إلى أن حرص وزارة السياحة على تطبيق كل الاشتراطات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كل الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والآثار هي (01550008630 - 01550008633)، فضلًا عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.



