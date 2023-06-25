ضبط 15 طن مواد بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصنع ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية.

و تمكنت جهود الحملة من الحملة من تحرير محضر رقم ١٠٧٢٥ جنح مركز بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع البلاستيك بقرية السلام لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على ١٥ طن عباره عن ؛ و ٥ طن مخلفات بلاستيك و١٠ طن بلاستيك فرز منتج نهائي مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وبدون بيانات غير داله على مصدرها، والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامه بشأنها وجاري العرض عليها.

كما تم تحرير محضر رقم ٤٢٠٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول توزيع شركة السجائر للتلاعب في أرصدة سجائر بمقدار ٢٥٠٠ علبة سجائر بالسجل بحركة الشهر من رصيد ووارد وتسجيل بيانات خاطئة بقصد التلاعب في الأرصدة والكميات.

وحررت الحملة محضر رقم (

١٠٤٥٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد محل عطارة بناحية حوض الندى لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع، والمحضر رقم ١٠٥٥٢ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحيه العدلية لعدم حملة شهادة صحية سارية.