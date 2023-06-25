توريد 532 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الأحد من الأقماح بلغ ٤٦٤ طن و ٦١٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٢٠١٠ طن و ٧٠٤ كيلو قمح .

يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين

اشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعها أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.