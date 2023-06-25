تغريم مبروك عطية فى قضية ازدراء الأديان

قضت محكمة جنح مستأنف السلام، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بتأييد تغريم الدكتور مبروك عطية مبلغ ألف جنيه في قضية ازدراء الأديان.

وكانت محكمة جنح السلام، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد قضت بمعاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 1000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ، المتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال إن الدكتور مبروك عطية متهم بازدراء الأديان ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الجنحة المباشرة أن مبروك عطية ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسخر من السيد المسيح عليه السلام.

ونوهت الجنحة إن مبروك عطية أنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وأن هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدًا للوحدة الوطنية، وتقويض السلم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات.