معاقبة سيدتين بالسجن لإدانتهما بتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيها، في اتهامهما بـ تهريب المهاجرين إلى دولة اليونان.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في 9 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، هربا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى مبالغ مالية من 12 شخصا، بان دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا.

تواصل جهود مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

وذكر أمر الإحالة إلى أنهما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عبر جمهورية مصر العربية إلى دولتي اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادى مبالغ مالية.

ونص أمر الإحالة بأنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهى شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للادارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة.

وقال أحد المجنى عليهم إنه في إطار سعيه للهجرة إلى دولة اليونان تواصل مع المتهمة، واتفق معها على تسهيل إجراءات سفره إلى هناك عن طريق تجهيز رحلة سفر إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة مقابل مبلغ مالي وقدره 25 ألفا جنيها مصريا، ومنها سوف تقوم بربطه ببعض المهربين إلى دولة ألبانيا ليسهلوا له هجرته إلى دولة اليونان مقابل مبلغ مالي وقدره ألف يورو، وأضاف أنها زورت شهادة تفاعل pcr الخاصة به وتحصلت على ألف وخمسمائة جنيها مصريًا.

وتستهدف الدولة رفع وعي الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية، لسد المنافذ أمام من تسول لهم أنفسهم إقناع الشباب بجدوى رحلات الهجرة غير المُقننة والتي تنتهي في كثير من الأحيان بشكلٍ مأساوي.

ويُمثل الوعي في هذا النوع من الجرائم حجر الزاوية في مُحاربة ومكافحة الجريمة لأنه لا يوفر البيئة المُناسبة للمجرمين.