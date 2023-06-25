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د.عبد السند يمامة
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

مجهودات قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط 3 قضايا.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2613) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا.

- في مجال الأمن العام: ضبط (25) قضية.

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (269) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (4) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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