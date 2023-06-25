حضري فيتوتشيني بالمشروم والكريمة على خطى المطاعم

فيتوتشيني بالمشروم والكريمة، من الأكلات اللذيذة المفضلة لدى الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل على خطى المطاعم.

فيتوتشيني

طريقة عمل فيتوتشيني بالمشروم والكريمة

المقادير

- الفيتوتشيني : عبوة (مسلوقة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- المشروم : 2 كوب (طازج ومفروم شرائح)

- الثوم : فصان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : 750 ملليلتر (سائلة)

- مرق دجاج : 1 مكعب

طريقة التحضير

سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي المشروم وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل ويطرى الفطر، ثم أضيفي مكعب مرق الدجاج وحركي.

أضيفي الكريمة وحركي حتى تبدأ بالغليان.

أضيفي من مكرونة الفيتوتشيني المسلوقة على المشروم والكريمة وقلبي.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.