ارتفاع غير مسبوق في أعداد الزائرين.. انتعاش صناعة السياحة في جامو وكشمير بعد إلغاء المادة ٣٧٠

في ختام اجتماعاتهم التي عقدت في مدينة سريناجار بإقليم جامو وكشمير في الأسبوع الأخير من شهر مايو، قام وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين، والوفود الأخري المشاركة، بجولة سياحية في المدينة لمشاهدة التغير الكبير والمذهل في القطاع السياحي في الإقليم بعد سنوات من الخراب والإهمال.

وبعد انتهاء جولتهم السياحية أشادت الوفود بما شاهدوه على الطبيعة وأبدوا إعجباهم بعروض الفنون الفلكلوروية. كما قام الزائرون بزيارة أهم المعالم السياحية في سريناجار مثل حدائق موجال القديمة، وحديقة باري محل المعروفة أيضا باسم قصر الجنيات وهي حديقة مغولية تقع في الجزء العلوي من سلسلة جبال ،زياروان وتطل على مدينة سريناجار وجنوب غرب بحيرة دال في إقليم جامو وكشمير. وتعتبر الحديقة مثال على العمارة الإسلامية ورعاية الفن في عهد الإمبراطور المغولي شاه جهان.

انتعاش صناعة السياحة في جامو وكشمير

لم تكن سريناجار منذ سنوات كما هي حاليا. فقد تعرضت صناعة السياحة في جامو وكشمير إلى ضربة شديدة عام ۱۹۸۹ بسبب اندلاع حوادث عنف وهجمات إرهابية من قبل ما كان يطلق الإنفصاليون ودعاة التمرد الذي كانت ترعاه باكستان أدي ذلك إلى قرار السياح من كشمير خوفا على حياتهم. فبعد أن كانت كشمير تستقبل أكثر من ۷۰۰ ألف سائح في العام انخفض عددهم إلى أقل من ٦ الآف علي أن عدد الزائرين المحليين والأجانب في الإقليم ارتفع مرة أخري إلى أكثر من مليون و ۳۰۰ ألف سائح بعد بدء عملية السلام بين الهند وباكستان في عام ٢٠٠٣، ليعود العدد إلى الانخفاض بدرجة كبيرة عام ۲۰۱٦ بعد اندلاع اضطرابات تخللتها أحداث عنف للإحتجاج على مقتل أحد مقاتلي حزب المجاهدين.

انتعاش صناعة السياحة

كان من نتيجة هذه الاحتجاجات وحوادث العنف المصاحبة لها، حدوث أسوأ أزمة لقطاع السياحة في كشمير استمرت لسنوات عديدة. فقد أغلقت الفنادق، واضطر أصحابها إلى تسريح

الموظفين والعمال لعدم وجود عمل لهم، وقامت أعداد كبيرة من أصحاب الوكالات السياحية بالبحث عن عمل آخر أو وظيفة أخري لدي أي شخص لديه مشروع تجاري مختلف.

صناعة السياحة في جامو وكشمير

ونتيجة لذلك، أصبحت صناعة السياحة التي تعتبر العمود الفقري للإقتصاد في كشمير علي حافة الهاويةز ولم تفلح محاولات بعض الفنادق في جذب النزلاء بالرغم من تقديم خصم وصل إلى ٧٠% من أسعارها، حتى وصلت معدلات الإشغال بهذه الأماكن إلى أقل من 5% على أن الوضع كان أكثر سوءا بالنسبة للمراكب العائمة على بحيرة دال وبحيرة نيجين، ونهر جليوم، حيث كانت نسبة الإشغال أقل من ٢

نقطة تحول تاريخية

شهدت صناعة السياحة في كشمير تغيرا كبيرا غير مسبوق في الخامس من أغسطس عام ۲۰۱۹ بعد قيام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء المادة ۳۷۰ من الدستور الهندي التي كانت تعطي وضعا خاصا للإقليم في ذلك الوقت توقع المتشائمون أن صناعة السياحة في کشمير ذهبت ولن تقوم لها قائمة خاصة بعد تقسيم المنطقة إلى إقليمين اتحاديين. وعلى العكس من هذه التوقعات المتشائمة والخبيثة أثبت القرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في هذا الشأن أن صناعة السياحة في اللإقليم ينتظرها مستقبل باهر.

تمثل التغير التاريخي الذي تشهده صناعة السياحة في جاموا وكشمير في تدفق السياح إلى المنطقة بأعداد متزايدة. وكانت المفارقة أن استمر الإرتفاع في عدد السياح القادمين إلى الإقليم خلال فترة تقشى جائحة كورونا. ففي هذه الفترة استقبلت كشمير أكثر من ٤١ ألف ومائتي سائح، وتضاعف هذا الرقم في أكتوبر ونوفمبر من عام ۲۰۲۱ ليصل إلى ٢ مليون و ٢٤ ألف سائح، وهو أعلى رقم لعدد السياح في السنوات السبع الماضية.

لعبت العروض الترويجية السياحية النشطة والبرامج السياحية الجذابة، التي تناسب أذواق السائح الأجنبي دورا كبيرا في انعاش صناعة السياحة في جامو وكشمير. ففي تصريح له عن تعافي القطاع السياحي في الإقليم، أشار وزير السياحة الهندي جي كي ريدي إلى نفاذ حجوزات الغرف في الفنادق الكبري مثل جولمارج بهالجام، وسونامارج. وهنا الوزير جي كي ريدي في تصريحه العاملين في صناعة السياحة، وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية، على عودة الحياة إلى صناعة السياحة في جامو وكشمير مرة أخري أحسن مما كانت عليه في أي وقت من قبل.

وفي نفس الوقت شاركت هيئة السياحة في الإقليم في الإحتفالات بانتعاش القطاع السياحي وذلك بتقديم مبادرات جديدة للمساعدة في استيعاب السياح الذين يرغبون في زيارة جامو وكشمير ولا

يجدون أماكن شاغرة في الفنادق هناك. وطبقا لهذه المبادرات قامت الهيئة بالتصريح بإقامة نزل سياحية، وخيام مجهزة على أعلى مستوي في المواقع السياحية الرئيسية لاستقبال السياح الذين يفضلون قضاء أجازاتهم في هذه الأماكن على وجه التحديد.

كما قامت الهيئة بإطلاق برامج جديدة تتعلق بأنشطة المغامرات، وفتح طرق الرحلات الجديدة مثل السياحة الحدودية وفقا للبيانات التي أعلنت عنها الهيئة، فقد تم إقامة ٨٠٠ منزل بطاقة سريرية مقدارها ٢٥ ألف سرير بعد أن لوحظ أن أعدادا متزايدة من السياح المحليين والأجانب تفضل الإقامة في المنازل والخيام المقامة وسط المواقع ذات المناظر الخلابة التي لامثيل لها في أي وجهة سياحية أخري في العالم. وحتى الآن تم تطوير حوالي ٣٥ موقعا لإنشاء هذه الخيام.

ونظرا للنجاح المذهل الذي يحققه القطاع السياحي في جامو وكشمير قامت هيئة السياحة بتطوير طرق الجبال التي جعلت الوصول إلى الوجهات السياحية الشهيرة أكثر سهولة، حيث تم تطوير ٧٥ وجهة سياحية مميزة ومدها بالمرافق اللازمة، والبنية الأساسية، ومواقف السيارات والمرافق الصحية، واللافتات الإرشادية تسهل على الزائر الوصول إلى وجهته دون تعب أو معاناة وتعمل هيئة السياحة في الإقليم حاليا على دراسة تطوير خمس وجهات سياحية ثلاثة منها في جامو، واثنتان في كشمير

ونظرا لانتعاش السياحة في جامو وكشمير أصبحت حركة الطيران في مطار سريناجار لا تهدأ. فعلى سبيل المثال استقبل مطار سريناجار في شهر مارس من العام الماضي ٩٠ رحلة جوية على متنها ١٥ ألف راكب في يوم واحد ولتسهيل وصول ومغادرة الركاب في المطار قام المسئولون بتحديث البنية الأساسية لتتوافق مع أحدث المواصفات العالمية، كما تم السماح الشركات الطيران بتشغيل ٥٥ رحلة يوميا.

ويجري العمل حاليا على بناء مبنى جديد في المطار، بالإضافة إلى ستة مواقف إضافية للطائرات لضمان رحلات ممتعة للسياح وطبقا لخطة التطوير سوف يتم زيادة مساحة المطار من ١٦ ألف متر مربع إلى ٦٤ ألف متر مربع أي أكبر من مبنى الركاب الحالي بأربعة مرات.

انطلاق الثورة الخضراء

مع احتفال جامو وكشمير بالذكري الثالثة لإلغاء ما يسمى بالوضع الخاص في الخامس من أغسطس عام ۲۰۲۲ أكملت الحكومة الهندية مهمتها لتحويل منطقة الهيماليا بأكملها إلى اللون

الأخضر، وقامت أيضا بتطوير وإحياء المسطحات المائية التي كادت أن تحتضر. فبسبب حركات التمرد التي وقفت وراءها باكستان في عام ۱۹۹۰ تعرضت الغابات والمسطحات المائية لإهمال جسيم، وقام مهربو الأخشاب، الذي يعرف بالذهب الأخضر ، يقطع الأشجار تحت رعاية مباشرة من المسلحين وبعض الساسة. ظهرت آثار تدهور الغابات في تجفيف مصادر المياه الجارية في العديد من الأماكن، وفي تأكل التربة المتسارع، وحدوث الفيضانات المفاجئة، والنقص الحاد للمياء في الخزانات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الغابات وزيادة معدلات التلوث.

وبعد إلغاء المادة ۳۷۰ المشئومة شهدت هذه المناطق نهضة غير مسبوقة، وعادت إليها الحياة مرة أخري، بعد أن وضعت الحكومة الهندية على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة الجمال والطبيعة الخلابة للهيمالايا.

بدأت الحكومة أولى خطواتها لإنقاذ هذه الثروات الطبيعية عنما قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الغابات مما سمح بالقبض على مهربي الأخشاب واحتجازهم حتى تتم محاكمتهم. وفي نفس الوقت، قامت إدارة إقليم جامو وكشمير بوضع خطة عرفت بالثورة الخضراء لزراعة ما يقرب من مليون ونصف المليون شتلة زراعية في المنطقة لتعويض ما فقد من الأشجار. كما تم تكليف لجان الزراعة في بانشايات بالإشراف ومتابعة زراعة هذا العدد الضخم من الشتلات. وفي نفس الوقت تقرر تكثيف الجهود الرامية من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية لمكافحة تغير المناخ، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

خلق الوعي المجتمعي

من المعروف أن حوالي ٥٤% من إقليم جامو وكشمير تقع تحت مظلة الغطاء الأخضر، لذلك يعتمد عدد كبير من سكان الهيمالايا علي الغابات في معيشتهم. ومن أجل حماية مصالح الناس، وفي نفس الوقت الحفاظ على المساحات الخضراء، تم بذل جهودا كبيرة لرفع درجة الوعي لدي السكان في هذه المناطق لجعل الحفاظ على البيئة جزءا من حياتهم اليومية.

ومن ضمن الأهداف التي حددتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد إلغائها للمادة ٣٧٠ سيئة السمعة تغطية ثلثي مساحة جامو وكشمير بالغابات والأشجار، وجعل حماية الموارد الطبيعية جزءا لا يتجزء من مشروع تطوير الأقليم بأكمله ليكون نموذجا في البلاد. وللعمل على الإسراع في تحقيق هذا الهدف تم تكليف أربعة الآف و ۲۹۰ لجنة زراعية مختصة في قرية بانشايات للإشراف على عمليات زراعة الغابات والتشجير التي تجري على قدم وساق حاليا.