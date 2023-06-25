القصاص من مُتهم أنهى حياة عامل بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لإدانته بإنهاء حياة عامل مستخدمًا سلاح ناري "بندقية آلية" أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي، ومحمد طه محمد، في الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وتضمن الحكم على المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد محمود شعبان عيسى"؛ لأنه في يوم 6-1-2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه "محمد فتحي السيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، استقرت أحداهما برأسه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

الحُكم على مُسن وآخرين بتهمة إنهاء حياة نجلته

وفي سياقٍ مُتصل، حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 26 يونيو الجاري، للحكم على مُسن واثنين من أبنائه ونجل شقيقه، لاتهامهم بقتل ابنة الأول بسبب سوء سلوكها بمنطقة منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17998 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر أن "راضي.م"، 60 سنة، تاجر خردة، و"هاني.ر"، 22 سنة، تاجر خردة، و"محمد.ر"، 24 سنة، تاجر خردة، و"رجب.ع"، 41 سنة، تاجر خردة، أنهم في يوم 17-8-2022، قتلوا المجني عليها "هبة.ر" عمدا مع سبق الإصرار؛ إثر سوء سلوكها، حيثوا بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليها حتى أوثقوا قدميها وخصرها بالحبل وأوصلوه بحجرين ملقيين إياها بترعة المنصورية قاصدين من ذلك قتلها على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة حبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد "عمرو.ج"، سائق توكتوك بقيام المتهمين من الأول حتى الثالث بالحضور لمسكنه واصطحبوا المجني عليها وذلك قبل ارتكابهم الواقعة بساعات.

وشهد مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه؛ إثر سوء سلوك المتوفية، عقد المتهمين النية والعزم على الخلاص منها، فتوجه المتهمين من الأول حتى الثالث إلى مسكن الشاهد الأول الذي أيقنوا سلما تواجدها به واصطحبوها منه عنوة، وإبان ذلك هاتف المتهم الأول.

كما طالب المتهم الرابع منه إحضار حبل وبتقابلهم معه أوثقوا قدميها وخصرها بالحبل وأوصلوه بحجرتين، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين، وتوجهوا إلى مسرح الجريمة ملقيين إياها بترعة المنصورية حتى تلقى حتفها غرقا قاصدين من ذلك إزهاق روحها.