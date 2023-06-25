بالصور.. خالد صلاح يحتفل بزفاف ابنته "فيروز" بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع

فى واحدة من السهرات التى تميزت بأجواء الفخامة والرقى، احتفل الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح بحفل زفاف نجلته فيروز على عريسها أحمد عبود، بحضور هائل من نجوم الفن والإعلام والسياسة، حيث حرص العديد على تقديم التهنئة لـ الإعلامي الكبير ومشاركته في فرحة ابنته.

وكان على رأس الحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "الشورى" للصحافة والنشر، ورجل الأعمال المعروف حمادة فاروق ورجل الأعمال أيمن الجميل ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورجل الأعمال ماهر فودة.

كما حضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم نادية الجندي، ليلى علوى، مصطفى شعبان، محمد رمضان، لقاء الخميسي، لبلبلة، جومانا مراد، مي عمر، محمد سامي، عصام السقا، السيناريست مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والفنان تامر عبد المنعم، وماجد المصرى، كما حضر أيضا المحامى الكبير خالد أبو بكر، والاعلامية منى الشاذلى والفنانة نيكول سابا.

أشعل الفنان محمد رمضان حفل الزفاف بأغانيه التي لاقت روجا واسعا بين الجماهير ورقصاته المميزة، حيث حرص على تقديمها مع الحاضرين خلال حفل الزفاف، وأيضا النجم حكيم الذى تألق طوال الحفل وشدا بباقة مميزة ورائعة من أغانيه منها "الحق عليه" وغيرها من الأغنيات والاستعراضات التى تفاعل معها الحضور بشكل كبير.



وتميز الحفل بالتنظيم الرائع وأجواء الإبهار من حيث الديكورات والإضاءة واستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية التى أشعلت الأجواء طوال الحفل.