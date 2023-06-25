إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

شهد الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، وجرى نقل 13 مصابا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومصابين رفضا الانتقال إلى المستشفى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص رقم "ع.أ. و/ 362"، على الطريق الدولي الجديد بعد دخلة الطريق الساحلي، بنحو 2 كيلو اتجاه مدينة طور سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص وهم:-

- رمضان السيد سليم، 33 عاما، من الشرقية، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات.

- محمد أشرف أحمد، 30 عاما، من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات.

- مصطفى ربيع مصطفى، 25 عاما، من الشرقية، سحجات وكدمات.

- وائل محمد أحمد، 37 عاما، من الشرقية، اشتباه خلع كتف أيسر وكدمات بالظهر.

- خالد إبراهيم سليمان، 55 عاما، من الشرقية، سحجات وكدمات بالجسم.

- شريف فتحي علي، 53 عاما، من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بالظهر.

- محمد سعيد صالح، 48 عاما، من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

- مصطفى محمد أحمد، 40 عاما، من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم.

- عمرو محمود مكاوي، 36 عاما، من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالرقبة.

- وليد قمر الله دسوقي، 37 عاما، من الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاع وجرح قطعي باليد اليسرى.

- محمود محمد محمد، 37 عاما، من الشرقية، سحجات وكدمات.

- عبد الخالق محمد عبد الخالق، 16عاما، من الشرقية، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

- زياد محمود محمد، 15 عاما، من الشرقية.

- صلاح محمد محمد، 33 عاما، من الشرقية، جرح سطحي باليد اليمنى.

- صبري جمعة عطية، 54 عاما، من الشرقية، كدمة باليد اليمنى.

وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق في الواقعة.