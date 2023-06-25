عيد الأضحى.. فعاليات مكثفة لقصور الثقافة بأربعة أحياء من الإسكان البديل

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، برنامجا ثقافيا وفنيا بعنوان "الضحكة والبسمة لأطفالنا في العيد"، لأطفال عدة مدن وأحياء بالإسكان الآمن بديل العشوائيات، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة.

المخرج هشام عطوة

ممشى أهالينا

في ممشى أهالينا تقدم الإدارة العامة لثقافة الطفل، يوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام العيد، فقرات "تنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه، وتنطلق الفعاليات في السادسة مساء.

روضة السيدة زينب

وفي ثالث أيام العيد، الجمعة 30 يونيو، تستقبل روضة السيدة زينب فعاليات قصر ثقافة 25 يناير وتتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنية، عمل مجسمات مظاهر العيد بورق الكانسون، رسم على الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم، بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال، في تمام السادسة مساء.

وتقدم ثقافة الطفل عدداً من الفعاليات بمركز شباب أهالينا، يوم السبت 1 يوليو، تتضمن "التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه".

ويختتم البرنامج بحي الأسمرات يوم الأحد المقبل 2 يوليو، بأنشطة للأطفال تتضمن ورشة رسم على الوجه تنفذها علياء محمد، ورشة لتبسيط التراث تقدمها كل من د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف -باحثتان في التراث، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان "التحول الرقمي"، د. نور الهدى أحمد راشد -خبير تربوي وخريج البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الأولى.

البرنامج يقدم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى.

جدير بالذكر أن قصور الثقافة تقدم فعاليات ثقافية شاملة وبشكل مستمر ومكثف للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة، وشهدت الأشهر الثلاث الأخيرة منذ مارس الماضي وحتى الآن 116 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، قدمت ب 9 مناطق هي أهالينا والمحروسة وروضة السيدة والخيالة والأسمرات ومعا والقابوطي وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، في 4 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة، واستفاد منها الآلاف من أبناء هذه المناطق.