لجنة لمعاينة إنسداد غرف الري بمدخل شرويدة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتشكيل لجنة فنيه تضم ممثلين من مديرية الطرق والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز الزقازيق وقطاع الغاز، لوضع الحلول العاجلة لتضرر الأهالي من إنسداد غرف الري المسؤولة عن توصيل مياه الري للأراضي الزراعية بقرية الزنكلون.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التغطية الجارية بمدخل قرية شرويده طريق الزنكلون، في حضور المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أهالي القرية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه ما تسفر عنه نتائج اللجنة المٌشكلة لحل المشكلة، والتأكد من وصول المياه لري الأراضي الزراعية بالقرية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بحل مشاكل المواطنين وتسعي جاهده للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم وتوجيه الجهات المعنية بحلها فوراً، مقدمين له الشكر لحرصه على زيارته لهم وقراره بتشكيل لجنة لحل مشكلة انسداد غرف الري ووصول المياه لري الأراضي الزراعية.

توجه محافظ الشرقية لقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتفقد عدد من شوارع القرية، للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على إستمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

وحرص المحافظ على الإستماع لأهالي القرية، والتعرف علي احتياجاتهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراً والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.