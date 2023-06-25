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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات

صلاة العيد
صلاة العيد

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات.. يكثف المسلمون في مصر البحث عن الموعد المحدد للصلاة، خاصة عقب الإعلان عن وقفة عرفات والتي توافق الثلاثاء 27 يونيو 2023 الجاري، على أن يكون الأربعاء 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2023

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6:28 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6:28 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6:28 صباحًا

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6:08 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6:10 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6:17 صباحًا

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6:08 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل 6:37 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6:28 صباحًا.

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