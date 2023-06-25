12 مليار جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء البحيرة وتأمين التغذية للمشروعات القومية

تنفيذا لتوجيهات الدولة لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، تم تطوير شبكة توزيع كهرباء البحيرة بـ 12 مليار جنيه وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بمحافظتى البحيرة ومطروح والساحل الشمالى .

وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية).

تقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع، ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق الشركة (2.699 مليون) مشترك منهم عدد (1.191 مليون) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الاغراض (الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى).

بلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى30/6/2023 مبلغ قدره (3.1 مليارجنيه) وذلك لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة و محافظة مطروح و مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية و قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية).

وبلغت قيمة المنفذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره (650 مليون جنيه)، كما بلغ قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغيرخلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره ( 7.250 مليار جنيه)



أبرز المشروعات القومية والإستيراتيجية التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بالنطاق الجغرافى بالشركة :-

المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة " والتي تستهدف تطوير شبكة الكهرباء لعدد 242 وحدة قروية بخلاف التوابع لعدد ستة مراكز واقعة نطــاق شــركة البحــيرة لتوزيــع الكــهرباء وهــم :( مركز دمنهور – مركز أبو حمص – مركز كفر الدوار – مركز أبو المطامير – مركز حوش عيسى – مركز وادى النطرون ) وذلك لتحـسين جــودة الخــدمة الكــهربائية المقـدمـة لأكـثر من عــدد 694 ألـف مشـترك



توصيل التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح الأراضي جنوب محور الضبعة " مشروع الدلتا الجديدة" ويتضمن المشروع توصيل التيار الكهربائي على الجهد المتوسط لعدد (7) محطات رفع بالإضافة إلى عدد (1) محطة معالجة بالحمام بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لإجمالي قدرة 234.7 ميجا. ف. أ



تم الإنتهاء من إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح ) وذلك من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 . بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (410 مليون جنيه)



إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (240 مليون جنيه) بنسبة تنفيذ 95 %



تم الإنتهاء من التنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمطار العلمين الجديد تغذية مؤقتة بقدرة 2 م.ف.أ + تغذية دائمة بقدرة 13 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (75 مليون جنيه)

تم الإنتهاء من توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لفندق توليب العلمين (ب) بقدرة 8 م.ف.أ & فندق توليب العلمين (ج) بقدرة 9.8 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (67 مليون جنيه)



إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح) وذلك من الكيلو 156 حتى مطروح وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (635 مليون جنيه) وبغت نسبة التنفيذ 70 %



وتأتى هذه الجهود من أجل توفير الطاقة الكهربائية المستدامة لتغذية مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكـــافة الأغراض عبر الشبكة القومية للكهرباء وكذا المحطات الغير مربوطة بالشبكة بالقدرات اللازمة وطبقـا للمواصفــات الفنية القيــاسية كمـا تتخذ الشركة كــافة الاجراءات لإستقرار وإستمرار التغذية الكهربــائيـة دون انقطاع.