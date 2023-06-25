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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شخص في إمبابة

محكمة جنايات جنوب
محكمة جنايات جنوب القاهرة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة إمبابة، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “س. ح”، خلال التحقيقات أنّه في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه “ف. ر” عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أنّ المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وانتهت بتسديد الأول طعنة نافذة للأخير أردته غارقًا في دمائه مفارقًا للحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أنّ المتهم أحرز وحاز سلاحًا أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة التي تسمح له بحمله، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

 

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