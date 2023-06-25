أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة.. فيديو

أوضح الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، قائلًا إنها إذا أصابت نفحاتها المسلم لا يشقى بعدها أبدًا، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: "ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام"، فقال الصحابة: يا رسول الله، أحب من الجهاد في سبيل الله؟! قال: نعم، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

وأضاف أن النبي أمرنا أن نكثر من التهليل والتكبير والتحميد، ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل، لذلك قال الله تعالى “واذكروا الله في أيام معلومات”، وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

أعظم الذكر في ذي الحجة ويوم عرفة

وأوضح أن أعظم الذكر في يوم وقفة عرفات هو دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبي محمد والأنبياء من قبله هو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، مشيرًا إلى أن من الأعمال الصالحة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي الصدقة في السراء والضراء، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمنع الادخار من لحوم الأضاحي في أيام القحط.

وأشار إلى أن من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة الأيام أيضا هو الصوم، إذ أنه من أحب الأعمال لله ، حتى أنه عز وجل قال في حديث قدسي "كل عمل ابن أدم له، الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي بي"، كما أن الله جعل كتابه هذا الثواب في صحيفة الأعمال من خصوصياته.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.