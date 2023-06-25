واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

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كما ضبطت قوات الأمن 13 دراجة نارية مخالفة، و908 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائى و16 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مصرع شاب وإصابة 8 في حادث سير بأطفيح

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وأصيب 8 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

وعلى جانبٍ ىخر، تعرضت سيدتان للإصابة إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق إسكندرية الصحراوى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارتين أعلي الطريق، أختلت عجلة القيادة من أحدهم مما تسبب فى انحرافه واصطدام سيارة ملاكى تستقلها طبيبة ومسنة وسيارة ميكروباص ونتج عنها اصابتهم ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مُكبرة على كافة أنحاء الجمهورية من أجل التأكد من التزام قائدي المركبات المُختلفة بالقواعد والآداب المرورية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتستهدف الحملات المرورية ضبط كافة المُخالفات التي تؤثر على حركة السير وانسيابيتها، وبالتأكد يُساهم ذلك في جهود الحد من الحوادث.