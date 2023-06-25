المنتج محمد حراز: مسلسل الليلة كبيرة يعكس المهنية بمعناها الحقيقي

أعلن المنتج السينمائي محمد حراز، إطلاق مسلسله الجديد “الليلة كبيرة”، الذي يشارك في انتاجه مع المنتج الفني عوض ماهر ” شركة إكسليفون “ومجموعة من أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

أوضح محمد حراز، أن مسلسل “الليلة كبيرة” يقدم تجربة كوميدية مختلفة بمنظور يناسب الأسر المصرية والعربية على حد سواء.

أضاف محمد حراز، أن المسلسل يناسب جميع الأعمار وسيعيد الكوميديا الى البيت المصري ,“جودة العمل الفني والواقعية” بهذه الكلمات وصف المنتج محمد حراز رحلة مسلسله الجديد “الليلة كبيرة”.

وأكد محمد حراز أن فريق العمل حقق توازنًا مثاليًا بين الكوميديا والدراما، الأمر الذي سيمنح المسلسل جاذبية وقوة فنية، مضيفا أنه بفضل السيناريو المبدع لعوض ماهر وإخراج وسام المدني، سينجح “الليلة كبيرة” في جذب اهتمام الجمهور وتحقيق شعبية واسعة.

يشار إلى أن مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم واسماعيل فرغلي ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز.

هذا بالإضافة إلى مدير تصوير المسلسل د.عزمي الرحماني وديكور ياسر الحسيني وموسيقى شهاب عزت ومصممة ازياء منى الزرقاني، وهندسة صوتيه ايهاب خالد وأدار الإنتاج محمد على ميشو ومحمد عوض وأحمد حلمي ومنتج فني كريم الشرقاوي.