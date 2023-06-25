وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادثي سير بالشرقية

فارق أب الحياة فيما أصيب نجله بإصابات متعدة، إثر تعرضهما لـ حادث تصادم سيارة بهما بالطريق الإقليمى أعلى كوبرى غيتة نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

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البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "خالد ع م " 48 عاما مقيم مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، ونجله " أحمد" 21 عاما عامل مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات، حدوث إصابة الأب التى أودت بحياته وإصابة نجله، إثر عبورها أعلى كوبري غنية من ناحية الطريق الإقليمى نطاق مركز بلبيس، فاصطدمت بهما سيارة، ولفظ الأب أنفاسه الأخيرة فى الحال، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزى، ونجله لتلقى الإسعافات الأولية وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفاة شاب في حادث انقلاب متوسيكل في الشرقية

فيما لفظ شاب آخر أنفاسه الأخيرة مُتأثراً بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمى "ديرب نجم - الزقازيق" نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "محمد ع م" 23 عاما مقيم بنى شبل، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها من أجل التأكد من التزام قائدي المركبات المُختلفة بقواعد وآداب المرور، وهو الأمر الذي يؤثر إيجاباً في الحد من حوادث الطرق.