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مشعر منى أطهر بقاع الارض ( معلومات)
الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم

جبل عرفات
جبل عرفات

يؤدي مئات آلاف من الحجاج مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، إذ أعلنت السلطات وصول أكثر من 1.6 مليون حاج من خارج المملكة، ومتوقعة مشاركة أكثر من 2 مليون حاج من 160 بلدًا في الحج لهذا العام.

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ويبدأ الحجاج مساء اليوم الأحد الانتقال بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسيّة وهي صعود جبل عرفات الثلاثاء المقبل.

وترصد "بوابة الوفد"، سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم:

يقع جبل عرفات في المملكة العربية السعودية على الطَريق بين مكة وَالطائف، ويبعد عن بيت الله الحرام 22 كيلو متر وعلى بعد 10 كيلو متر من منى و 6 كيلو متر من مزدلفة.

تقام عند جبل عرفة أهم مناسك الحج، والتي تسمى بـ" وقفة عرفة"، حيث قال رسولنا الكريم"الحج عرفة"، إذ يصل طول جبل عرفة إلى 300 متر وبوسط قمته شاخص طوله ( 7 ) أمتار ليميزه عن بقية الجبال.

ويرجع سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم نسبة إلى أنه عندما نزل آدم وحواء، تباعدوا وسعى كل واحد منهم للعثور على الآخر، فالتقيا بعرفات، فسمى هذا المكان بعرفات الله ، وهذا مذكور في الآثار عن الأديان السابقة.

وقيل عندما التقيا آدم وحواء فأصبح له خصوصية في استجابة الدعاء، بسبب كثرة دعاء آدم وحواء بحثا عن بعضهما وهما تائهان في الأرض، فأصبح عرفات رمزًا لاستجابة الدعاء، ولذلك يستجيب الله في هذا المحفل للحجاج.

كما قيل أنه سُمي بذلكَ لان سيدنا جبريل طاف بإبراهيم وكان يريه المشاهد فيقول له: "أَعَرَفْتَ؟ أَعَرَفْتَ؟"، فيرد إبراهيم: "عَرَفْتُ، عَرَفْتُ"

كما يرجع تسمية يوم عرفة بهذا الاسم لأنه يجتمع فيه الحجاج عند جبل عرفات ويتعارفون على بعضهم البعض خلال يوم عرفة وهو أحب الأيام لدى المسلمين.

كما يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء والصيام وذكر الله والصلاة، حيث أنه يوم عتق من النيران فقد قال رسولنا الكريم "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة" رواه مسلم في الصحيح.

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