نجم المظاليم.. "رجب شاهين" شبين بيته الأول والأوليمبي شهد تألقه ودويدار والكاس أبرز مدربيه

شهد الموسم المنقضي بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة تألق محمد رجب الشهير بـ رجب شاهين لاعب النادي الأوليمبي السكندري الذي ظهر بمستوي جيد.

محمد رجب شاهين يلعب في مركز باك الظهير الأيمن له مشوار طويل مع كرة القدم حيث لعب لنادي جمهورية شبين لمدة 5 مواسم وشارك فيها جميع المباريات كما لهب للنادي الاوليمبي 7 مواسم مشاركا بصفه اساسيه مما يعكس مدي خبراته في كرة القدم ويعود الفضل في هذا المشوار الطويل مع كرة القدم لعائلته التي تسانده بقوة وتدعمه إضافة إلى خضوعه للتدريب على يد عدد من المدربين الأكفاء.

ففي جمهورية شبين في صفوف الناشئين تدرب تحت يد نيازي مصطفى الذي ثقل موهبته وأهله للعب ضمن صفوف الفريق الأول تحت يد المخضرم خميس دويدار وعصام شعبان.

وفي النادي الاوليمبي كان له أيضا حظ في التدريب تحت يد محمد طه واحمد الكاس و احمد ساري ومحمد كيتا وحسام عبد العال و سعيد عبد العزيز ودائما ما كان يساهم في المنافسة مع الأوليمبي على الصعود للممتاز في المواسم الماضية.

ودائما ما يؤكد رجب شاهين أن كل المدربين الذي تدرب تحت قيادتهم لهم فضل كبير عليه ويكن حل حب واحترام لهم.

ويدرس رجب شاهين عدد من العروض المقدمه له خلال هذه الفترة من أجل الوقوف على العرض الأفضل له في الموسم القادم مؤكدا أنه تحت امر ناديه.