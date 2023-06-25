وفاة عامل وإصابة نجله في حادث اصطدام سيارة بالطريق الإقليمي

لقى عامل حتفه، وأصيب نجله، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، في حادث تعرضا له صباح اليوم الأحد، نتيجة اصطدام سيارة بهما بالطريق الإقليمى أعلى كوبرى غيتة بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "خالد. ع. م" عامل، 48 عاما مقيم مركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، ونجله أحمد 21 عاما عامل، مُصاب بإشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متعددة بالجسم.

وبالفحص، تبين أن أثناء عبور المجني عليه ونجله من أعلى كوبري غيتة ناحية الطريق الإقليمى بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس، اصطدمت بهما سيارة، ولفظ الأب أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل ابنه المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى، لإسعافه وتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من موقع الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.