جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 25 يونيو 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف الدوريات، سواء للمنتخبات أو الأندية.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره النيجر، في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا تحت 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر:

يلتقي الأهلي مع نظيره منتخب السويس، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق مواجهة الأهلي ومنتخب السويس في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

ويرغب حامل اللقب المحافظة “الأهلي” على لقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي، يسعي للإطاحة بفريق منتخب السويس للصعود إلى دور الـ16 من البطولة.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا:

غانا والكونغو، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

مصر والنيجر، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

ويقتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا للشباب، اليوم الأحد، بمواجهة النيجر، ويسعى ميكالي للظهور بشكل جيد في أولى مباريات البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

مالي والجابون، 11:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

في سياق متصل نجح مسؤولو النادي الأهلي، مساء أمس السبت، في التجديد لـ3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق، بعدما كانت تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

حيث أعلن امير توفيق تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية موسم 2024-2025.

بالإضافة لتجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين، وحسين الشحات لمدة 3 أعوام.

قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالآتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

محمد هاني - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري.

رأفت خليل - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.