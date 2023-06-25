أيمن عبد الوهاب: نسعى لاستثمار نجاحات الألعاب العالمية الصيفية ببرلين

خلال لقاءه برؤساء الوفود وبمشاركة مصرية

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال لقاءه برؤساء وفود دول المنطقة المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين، وقبل يوم واحد من انتهاء الألعاب وعودتهم الى بلادهم، بدعوتهم لاستثمار نتائجهم المبهرة بإقامة العديد من الاحداث الرياضية والبطولات الإقليمية، مؤكدا بأن ذلك هو السبيل الوحيد لتسليط الضوء على أنشطة الاولمبياد الخاص.

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واوضح عبدالوهاب ان هناك دراسات علمية أجريت على الاثار الإيجابية التي تجنيها الدول وتستفيد منها البرامج ، من خلال إقامة تلك الاحداث والفعاليات والألعاب ، حيث حدث ذلك في الامارات مع استضافتها للألعاب العالمية 2019 ولازال صدى نجاح الامارات مدوي حتى الان وكذلك استضافتها لثلاث العاب إقليمية 2006 و2008 و2018 ، وكذلك استضافة مصر بداية من الألعاب الإقليمية الاولى عام 1999 وتصفيات كأس العالم وإقليمية 2014، وأول العاب افريقية 2020 .

وبجانب استضافة المغرب لإقليمية 2000 والمؤتمر الاستراتيجي العالمي 2010 ولبنان لأول كأس أقليمى للفتيات لكرة السلة 2005 والكأس الإقليمي لرفع الاثقال وقبلهما الإقليمية الثالثة 2002، واستضافة تونس لإقليمية 2004 ، وكذلك استضافة البحرين لكأس التراثليون ، وعمان لكأس التنس الأرضي.

وأكد أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط أن المرحلة القادمة تحتاج من كل برامج المنطقة الى تنشيط إقامة احداث رياضية مماثله ، ويتم الاستعاضة على قلة الإمكانات المالية بإقامة كأس إقليمية في رياضة او أثنين أو ثلاثة ، وأن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الرئاسة الإقليمية وحتى تعود برامج المنطقة الى أنشطتها السابقة ،وان الرئاسة الإقليمية سوف تقوم بتقديم الدعم الفني وإقامة الدورات التدريبية اللازمة في مختلف الرياضات .

ووجه الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط كل من تونس وليبيا وفلسطين والعراق على مشاركتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم وان تلك المشاركة رغم ما يعانونه من مشكلات ضخمة يؤكد مدى ما يتمتع به القائمين على هذه البرامج من إصرار وعزيمة ومثابرة وهو ما يجعله على يقين من أنهم سوف يصلون الى بر الأمان، ويحققوا للاعبي الاولمبياد الخاص في بلادهم الهدف الذي نصبوا اليه جميعا من تغير حياة ذوي الإعاقة الفكرية من خلال الرياضة وما يقدمه لهم الأولمبياد الخاص من مبادرات أخرى.

وعبر أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي عن سعادته الغامرة بما حققه لاعبوا من المنطقة من ميداليات، وظهورهم بمستويات فنية رائعة، وسط مشاركة 190 دولة واقتراب إجمالي عدد بعثات المنطقة الى ألف مشارك، وخلال الحوار المفتوح بينه وبين رؤساء الوفد وتحدث معهم حول العديد من القضايا الهامة، وأعلن عن قيامة قريبا بزيارة عدد من دول المنطقة واللقاء بوزراء الرياضة بها .

شارك في الاجتماع من الرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات ومثل مصر الدكتور باسم التهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة، طلال الهاشمي رئيس وفد الامارات ونائبه عمرو بدوي، وفيقة خليل المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني رئيس الوفد، هناء الزواوي رئيس الاولمبياد الخاص الكويتي ورحاب بورسلى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رئيس الوفد، و عبد القادر المطوع رئيس وفد الاولمبياد الخاص القطري.

الى جانب نسيم الشرادي رئيس الأولمبياد الخاص المغربي ورئيس الوفد محمد سالم شحل وبالراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني ،ورئيس الوفد رضوان شربل رئيس الأولمبياد الخاص الجزائري رئيس الوفد ،فؤاد مروش نائب رئيس بعثة الاولمبياد الخاص اللبناني ، عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد، سعد عبد ياسين رئيس الاولمبياد الخاص العراقي و رئيس البعثة .

و الدكتور على الشواهين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني رئيس الوفد، على كاشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإيراني ورئيس الوفد ، وعيسى الكوشلي المدير الوطني رئيس الوفد الليبي وصبري ابوميس مدير الرياضة، ومروان وشاحي رئيس الاولمبياد الخاص الفلسطيني ورئيس الوفد .وايدا ولد سيدى رئيس الاولمبياد الخاص الموريتاني رئيس الوفد ، وطلال برنية المدير الوطني ورئيس الوفد السوري، رضا مندوب وزارة الشباب والرياضة التونسي العلاقي أمين مال الجامعة التونسية لرياضة حاملي الاعاقة الذهنية والاولمبياد الخاص التونسي ممثل وزارة الرياضة .