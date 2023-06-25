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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بالأسماء.. أوائل الطلبة المصريين بالثانوية في الكويت

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

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وقالت وزيرة الهجرة: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت سيادتها التهنئة لوزارة التربية بالكويت علي نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي و أدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو ٢٤٠٠ طالب مصري.

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