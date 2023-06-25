ميناء سفاجا يستقبل 2500 رأس عجول حية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد 2023/6/25 عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة بضائع و702 سيارة وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 403 شاحنة بضائع و696 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و 97 شاحنة بضائع و6 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية .

واتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق .

كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى امل والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء العبارة القاهرة

واستقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و241 شاحنة بضائع

يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا و بريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4036 راكبا بموانيها .

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة