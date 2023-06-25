فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو واللحوم المجمدة بـ160 جنيهًا واللحوم الضأن الطازجة من كينيا بسعر 250 جنيهًا، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضي المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

وفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.