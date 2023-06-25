كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، إذ يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارًا جنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

نشاط رياح:

توقعت الهيئة أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

حالة البحر وحركة الملاحة:

فيما أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة البحرين وحركة الملاحة البحرية، حيث تكون حركة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية وعن حركة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 21

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 32 21

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 36 18

كاترين 32 15

الطور 34 25

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 36 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 41 26