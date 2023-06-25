شاهد.. والدة حسين الشحات تظهر في فيديو تجديد العقد وتوجه نصيحة لابنها

نشر النادي الأهلي فيديو من كواليس تجديد عقد النجم الدولي حسين الشحات مع القلعة الحمراء، والذي وقع عليه اليوم بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة الشروط والتفاصيل في العقد الجديد.

وظهرت والدة حسين الشحات في الفيديو وهي تحمل العقد وتقدمه لنجم الأهلي قائلة: " امضي يا حسين النادي الأهلي بيتنا، وعمرنا ما نسيب الأهلي حتى لو بكنوز الدنيا ".

الأهلي يجدد عقد حسين الشحات لمدة ثلاث مواسم قادمة

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

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تفاصيل عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع النادي الأهلي، والذي وقع عليه بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث".

واختتم: "حسين الشحات يستحق التجديد مع الأهلي لكونه رد على الانتقادات في الملعب، من يريد اللعب بدون ضغوط يذهب إلى أندية الشركات وليس الأهلي أو الزمالك".