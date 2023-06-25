تعاون بين محافظة الإسماعيلية والدراويش يقضي بمنح النادي ٥ ملايين جنيه

في إطار الدور المهم والرئيسي الذي تقوم به محافظة الإسماعيلية تجاه المنظومة الرياضية على أرض المحافظة بصفة عامة، وبنشاط كرة القدم المتمثل في النادي الإسماعيلي بصفة خاصة، ومن منطلق الدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنادي لحل الأزمة المالية التي تواجه الإدارة من عدم صرف رواتب العاملين.

قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، منح النادي الإسماعيلي الرياضي، مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه منحه لا ترد.

على أن يتم صرف المبلغ على رواتب العاملين بالنادي فقط من دون غيرها من المصروفات الأخرى.

جدير بالذكر أن موضوع النادى الإسماعيلي وحالة قد تطرق لة لجنة المحليات بمجلس النواب أمس أثناء زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية لتقيم المشروعات ومتابعة دورية للوقوف على احتياجاتهم داخل المحافظة وقد طلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، أمس بدعم كامل للنادي الإسماعيلي وقد أبدى محافظ الإسماعيلية اللواء فهمى بشارة استعداده للدعم الفورى.