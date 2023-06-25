جوارديولا يكشف سبب اختيار مصر لقضاء إجازته (فيديو)

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق نادى مانشيستر سيتى، بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خلال زيارته التي يمكث خلالها أسبوع لزيارة أهم المعالم السياحية القاهرة والأقصر وأسوان.

مقدرش أجيب ولادى غير فى بلد مستقر:

وأوضح محمد عثمان، مدير رحلة بيب جوارديولا بمصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"مساء اليوم سألت جوارديولا لماذا جئت مصر لقضاء إجازتك فى مصر فى الوقت دا"، ورد المدرب العالمي الشهير: “مقدرش أجيب ولادى غير فى بلد مستقر”.

ومن جانبه، قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة استقبلت الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المتوج مؤخرًا بالثلاثية التاريخية، ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأضاف: “تركناه بعد ذلك كي يستمتع برحلته ويحصل على مساحته الشخصية، هو في زيارة عائلية ويقضي العطلة الصيفية، ونحن نحب أن يستمتع بكل ما تقدمه مصر من خدمة متميزة”.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة: “هناك نوعان من التعامل مع الضيوف بهذا الحجم، إما نوجه الدعوة لهم بالتواصل مع مديري أعمالهم بشكل مباشر، أو أن الضيف يقرر قضاء إجازته في مصر ويتواصل بشكل مباشر مع شركات السياحة حيث تبلغنا، ونقوم باستقباله في المطار ونسهل إجراءات الدخول وتسهيل الإقامة في الفنادق، ولدينا برنامج سياحي لتعريفهم ببعض ما لا يعرفونه عن مصر، كما نقدم لهم التسهيلات والاستضافة في كل المزارات السياحية، وفي بعض الأحيان نستضيفهم بشكل كلي أو جزئي في الإقامة أو مأدبة غداء أو عشاء، ونمنحهم هدايا تعبر عن الحضارة المصرية”.

وأشار السيد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، خلال بيان رسمي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نموًا كبيرًا في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

وكان جوارديولا وأسرته قد وصلوا إلى مطار القاهرة، مساء الخميس، من إسبانيا، وكان فى استقباله نسرين عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، إذ زار، الجمعة، منطقة أهرامات الجيزة، كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان فى استقباله السيد أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأستاذة نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إذ رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.