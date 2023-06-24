أحمد مجاهد: المثقف المصري عندما يستشعر الخطر يكون فاعلا

قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن المثقف المصري عندما يستشعر الخطر يصبح مثقفا فاعلا، أي يضطلع بدوره تجاه المجتمع، ولكن فترات صمت وإحجام المثقف المصري عن المشاركة في الفعل السياسي طويلة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز». أن المثقف المصري بعد ثورة 1967 انخرط في حركة كبيرة جدا محاولة لاستنهاض الأمة حتى تحقق النصر في حرب اكتوبر المجيدة.

وتابع أن المثقف المصري ورجل الشارع العادي عندما شعرا بأن الهوية المصرية عُرضة للتغيير، وان هناك ما يمكن أن يهددها ويجبره على تغييرها انتفض ونزل الشوارع في ثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو

ولفت إلى أن الثورة كانت أول خروج حقيقي للمثقفين منذ عام 1967، وكان المثقف المصري أول من خرج قبل 30 يونيو، وكان أول اعتصام هو اعتصام المثقفين.

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتًا عليه أن يشارك في البناء، والمشاركة في البناء تحتمل الخلاف.

وأضاف رشوان، أن الخلاف في الوطن لا يفسد للود قضية طالما أنه موافق على الدستور ولا يمارس العنف أو يدعو إليه أو يشارك فيه أو يحرض عليه فيكون حقه في البلد مثل حق أي شخص.