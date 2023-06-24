القرنفل.. مضادات للأكسدة ومفيد لنمو الجنين

يعتبر القرنفل من التوابل المتنوعة التي تضيف نكهة مع توفير فوائد صحية أيضًا، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، وقد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ، ويمكن أن تقتل البكتيريا.

القرنفل هي براعم الزهور لشجرة القرنفل ، وهي نبات دائم الخضرة يُعرف أيضًا باسم Syzygium aromaticum، توجد في كل من الأشكال الكاملة والمطحونة ، يمكن استخدام هذه التوابل متعددة الاستخدامات لتتبيل الشواء ، وإضافة نكهة إلى المشروبات الساخنة ، وإضفاء الدفء الحار على ملفات تعريف الارتباط والكعك.

وتعرف القرنفل كأحد المكونات الرئيسية في السلع المخبوزة بالزنجبيل أو أحد التوابل الأساسية في المطبخ الهندي، كما يُعرف بأنه نوع من التوابل الحلوة والعطرية ، ولكن تم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي.

فوائد لا تعرفها عن القرنفل

1- مضادات الأكسدة

القرنفل مصدر غني بمضادات الأكسدة. تساعد بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل على تنشيط مضادات الأكسدة في الجسم.

نتيجة لذلك ، يمكن للجسم محاربة تلف الخلايا المؤكسدة ومضادات الأكسدة لمنع المزيد من الضرر وتعتبر الكميات الكبيرة من مضادات الأكسدة طريقة رائعة لتعزيز المناعة وهي مفيدة جدًا أثناء الحمل.

مع ذلك ، يساعد القرنفل جسم الأم عند مكافحة العدوى ويحافظ على قوة جسم الأم عند التعرض للفيروسات والجراثيم ومصادر الأمراض الأخرى وإذا لم يتم العثور على القرنفل في أي مكان ، يمكنك أيضًا استخدام بديل رائع لمضادات الأكسدة.

2- غني بالألياف

تساعد الألياف الموجودة في القرنفل أيضًا في الحفاظ على سلاسة الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. إن المعاناة من الإمساك أثناء الحمل هي في الواقع مشكلة شائعة جدًا .. فإدراج القرنفل في طبقك الرئيسي سيساعد في تخفيف الإمساك أو مشاكل الجهاز الهضمي.

يعتبر القرنفل أيضًا من المكونات الغذائية التي يمكن أن تتحكم في الجهاز الهضمي للحوامل. محتوى الألياف في القرنفل فعال للغاية في علاج الإمساك واضطرابات انتفاخ البطن أثناء الحمل ولكن لا ينبغي تناول القرنفل عندما تكون المعدة في حالة ألم أو الإسهال.

3- نسبة عالية من الحديد

يمكن أن يكون استهلاك القرنفل في طهي التوابل مصدرًا ممتازًا للحديد لجسم المرأة الحامل. يساعد الحديد الموجود في القرنفل في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء الحوامل.

وفي الوقت نفسه ، إذا تم تناول القرنفل بشكل صحيح ، فيمكن أن يمنع الأطفال من الولادة المبكرة أو الولادة بوزن أقل. طالما أن الأم لا تستخدم زيت القرنفل للاستهلاك المباشر ، فسيكون ذلك جيدًا.

4- يدعم نمو دماغ الجنين

يعتبر القرنفل ذو الطعم الحار والقوي أيضًا مهمًا جدًا لنمو دماغ الجنين. وذلك لأن القرنفل يمكن أن يساهم في العناصر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن للأم أيضًا الحصول على فوائد الأسماك أيضًا لدعم هذه الميزة.

هذا النوع من المغذيات مهم جدًا لدماغ الطفل ، لأن الدماغ يتطور بشكل أفضل خلال فترة نمو الجنين.