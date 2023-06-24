فوائد حليب الأبل وتأثيره على مرضى السكري

وفقًا لبعض الدراسات العلمية ، يحتوي حليب الأبل على نسبة عالية من الأنسولين وهو أمر جيد لمرضى السكري وخاصة مرضى السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى محتوى الكالسيوم في منتجات الألبان، حليب الإبل له تأثير إيجابي ليس فقط لإدارة مستوى السكر في الدم ولكن أيضًا كإجراء وقائي.

فوائد حليب الإبل وتأثيره على مرض السكرى

1- يحتوي على نسبة عالية من الأنسولين

تناول حليب الإبل مفيدة لمرض السكري وفقًا لدراسة أجريت في شمال غرب الهند، وأثبتت دراسات أخرى أن حليب الإبل يحتوي على نسبة عالية من الأنسولين وهو أمر جيد لمرضى السكري من النوع الأول الذي لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي للتحكم في مستوى السكر في الدم عن طريق توفير الأنسولين خارجيًا.

2- يقلل من مقاومة الأنسولين

أجريت المزيد من الدراسات أيضًا على مرضى السكري من النوع 2 والذي يقاوم الجسم الأنسولين بشكل شائع بحيث يصبح الجلوكوز مفرطًا في الدم. حسنًا ، قد يساعد تناول حليب الإبل في تقليل أعراض مقاومة الأنسولين أو بعبارة أخرى تحسين حساسية الأنسولين لمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

3- يقلل الاعتماد على الحقن

يعد حقن الأنسولين أحد الحلول التي يمكن أن يقدمها العالم الطبي الحديث لمرضى السكري من النوع 1. لأنه لا يمكنهم الاعتماد فقط على الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس بشكل طبيعي. ومع ذلك ، فإن تناول حليب الإبل بانتظام ، كما هو مذكور في النقطة 1 والذي يحتوي على نسبة عالية من الأنسولين ، قد يقلل من الاعتماد على الحقن.

4- مصدر ممتاز للكالسيوم

الكالسيوم ضروري للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بأنواع معينة من مرض السكري. من المعروف أن منتجات الألبان هي أكثر مصادر الكالسيوم الطبيعية ، بما في ذلك حليب الإبل. لا تقتصر الفوائد الصحية للكالسيوم على مرضى السكري على الحفاظ على صحة العظام وكثافة العظام فحسب ، بل إنها أيضًا قادرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ، وخاصة مرض السكري من النوع 2.

5- يحتوي على نسبة عالية من الزنك

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الزنك هو أحد المعادن المهمة الموجودة في حليب الإبل. من بين أنواع المعادن الأخرى ، يلعب الزنك دورًا بارزًا في تحسين إنتاج الأنسولين. الزنك هو أحد المعادن المستخدمة في تكوين الأنسولين في البنكرياس. والنتيجة هي إما تحسين إنتاج الأنسولين أو تحسين حساسية الأنسولين.