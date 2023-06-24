من هو خطيب مريم الخشت.. صداقة قوية تتحول إلى قصة حب

في حفل عائلي صغير ووسط مجموعة من الأصدقاء والمقربين، عمت الفرحة والبهجة على الفنانة مريم الخشت بعد احتفالها بحفل خطوبتها مساء أمس الجمعة، على أحد الرجال من خارج الوسط الفني، كان أبرزهم الحاضرين الفنان كريم قاسم، وصدقي صخر.

مريم الخشت تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني:

شاركت الفنانة مريم الخشت فرحتها مع جمهورها، إذ نشرت صور وفيديوهات من حفل الخطوبة، عبر حسابها على موقع إنستجرام معلقة "عريس وعروسة".

وحرص عدد كبير من المقربين على مشاركة مريم الخشت فرحتها ومن بينهم كريم قاسم، صدقي صخر، شريف نور الدين وغيرهم، واحتفلوا معها بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والشماريخ.

مريم الخشت

مريم الخشت

من هو خطيب مريم الخشت.. مدير مكان ترفيهي:

تسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية خطيب الفنانة مريم الخشت، محاولين معرفة أية معلومات عنه، ونرصد لكم بعض المعلومات التي جمعناها عنه.

بعد البحث وجد أن خطيب مريم الخشت يدعى أباظة، ويبلغ من العمر 38 عامًا أي نفس عمر الفنانة، وتجمعهم علاقة صداقة قوية منذ سنوات، مدير بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة.

مريم الخشت

فستان مريم الخشت في حفل خطوبتها أميرة من أميرات ديزني:

خطفت مريم الخشت الأنظار منذ اللحظات الأولى في حفل خطوبتها، إذ ارتدت فستانًا باللون الأزرق الفاتح مفتوح من الأمام يشبه فستان الأميرة سندريلا واختارت حذاء شفاف اللون.

كما اعتمدت تسريحة شعر طويلة مموجة بحرية على كتفيها مع تاج بسيط باللون الفضي، أما من الناحية التجميلية فاختارت مكياج بألوان النود الهادئة والبسيطة.

مريم الخشت

آخر أعمال مريم الخشت الفنية:

عاشت الفنانة مريم الخشت حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم والذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، وكانت تدور أحداثه حول، سيدة تدعى نادرة، تعيش معاناة التفرقة والحرمان بعد وفاة زوجها، والذي يحاصر المرأة ويمنعها أن ترث أرضًا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالًا ومن تخالف هذا العرف تُعتبر خارجة على العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نادرة هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

مريم الخشت