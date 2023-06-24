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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة ريبل للكيك بوكسينج

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ختام فعاليات بطولة ريبل للكيك بوكسينج المقامة على ملاعب نادي بلاك بول بحضور  محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومحمد رائف الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول.

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شارك بالبطولة ٢٣٠ لاعباً ولاعبة فى الفترة ٢١-٢٤ يونيو الجارى تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وفى تصريح له، أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على دعم اللاعبين الموهوبين ومتابعتهم فى كافة المنافسات التى يشاركون بها فى مختلف الألعاب، وكذا دعم خطط الاتحادات الرياضية على مستوى بطولات الجمهورية التى تنفذها للمراحل العمرية المختلفة للاعبين.

أشاد الوزير بفعاليات بطولة ريبل للكيك بوكسينج، والمستويات المتميزة للاعبين واللاعبات على مدار أيام البطولة، متمنياً لهم التوفيق فى مسيرتهم الرياضية خلال الفترات المقبلة.

ومن جانبه، أكد  محمد رائف الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول، أن النادي حريص دائما  على خدمة الرياضة المصرية باستضافة مثل هذه الأحداث التي من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية، مشيراً أن استضافة هذا الحدث ليس جديداً على النادي، و الذي سبق  وأن استضاف العديد من الأحداث الرياضية  منها البطولات الدولية  للإسكواش.

فيما لفت  أحمد نصرت مدير البطولة أن البطولة شهدت مشاركة أشهر اللاعبين المصريين الحاصلين على بطولات دولية، وقدموا منافسات قوية على صعيد منافسات الرجال والسيدات، موجهاً الشكر إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ونادى بلاك بول على دعمهما لإنجاح  هذه البطولة للارتقاء برياضة الكيك بوكسينج.

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