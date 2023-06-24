يوتيوب يختبر ألعابًا عبر الإنترنت للهاتف وسطح المكتب

تبحث Google في الألعاب عبر الإنترنت كمصدر جديد محتمل للدخل لموقع يوتيوب YouTube، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب ما ورد دعت منصة استضافة الفيديو الموظفين لاختبار منتج جديد يسمى Playables، والذي يمنح المستخدمين الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت مباشرة على YouTube نفسه. استنادًا إلى البريد الإلكتروني الداخلي الذي شاهدته المجلة، لا يهم الجهاز الذي يستخدمونه: على ما يبدو، يمكن الوصول إلى الألعاب على الهاتف المحمول وعلى سطح المكتب.

سيتمكن المستخدمون من تشغيلها على موقع YouTube على الويب باستخدام متصفح الويب أو على التطبيق، سواء على هاتف Android أو iOS.

بينما يشير التقرير إلى أن هناك حاليًا العديد من الألعاب المتاحة للاختبار، إلا أنه ذكر Stack Bounce على وجه الخصوص. إنها لعبة أركيد مدعومة بالإعلانات تجعل اللاعبين يحطمون طبقات من الطوب بكرة مرتدة.

كما يشير المنشور، يربح يوتيوب YouTube بالفعل أموالًا من البث المباشر للألعاب، لكن هذا المنتج سيمنحه طريقة أخرى لتوليد إيرادات من الصناعة في خضم انخفاض الإنفاق على الإعلانات.



بينما فشلت Google في تطوير خدمة بث ألعاب Stadia المتوقفة وأغلقتها في النهاية، فإن هذا المسعى شيء مختلف تمامًا. لدى يوتيوب YouTube بالفعل جمهور هائل يزور الموقع بانتظام، لذا لن تكون مشاهدة المنتج الجديد مشكلة. ربما تكون Playables أقرب إلى منتج ألعاب Netflix الذي يمنح المستخدمين الذين يدفعون رسومًا الوصول إلى الألعاب غير الرسمية على الهاتف المحمول. لدى Netflix طموحات كبيرة لمبادرة الألعاب الخاصة بها أيضًا، ويقال إنها تعمل على توسيع يتجاوز الأجهزة المحمولة من خلال اختبار الألعاب التلفزيونية التي تستخدم الهواتف كوحدات تحكم.