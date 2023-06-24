مريم الخشت أميرة ديزني في خطوبتها.. الرقص والشماريخ عنوان الحفل

تصدر اسم الفنانة الشابة مريم الخشت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد إعلان خطوبتها على أحد الرجال من خارج الوسط الفني، مساء أمس الجمعة، في حفل صغير شمل العائلة والأصدقاء المقربين للفنانة كان أبرزهم كريم قاسم، وصدقي صخر.

مريم الخشت تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني:

نشرت مريم الخشت مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل خطوبتها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "عريس وعروسة".

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة مريم الخشت فرحتها ومن بينهم كريم قاسم، صدقي صخر، شريف نور الدين وغيرهم، واحتفلوا معها بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والشماريخ.

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

فستان مريم الخشت في حفل خطوبتها يشبه فستان سندريلا:

خطفت مريم الخشت الأنظار منذ اللحظات الأولى في حفل خطوبتها، إذ ارتدت فستانًا باللون الأزرق الفاتح مفتوح من الأمام يشبه فستان الأميرة سندريلا واختارت حذاء شفاف اللون.

كما اعتمدت تسريحة شعر طويلة مموجة بحرية على كتفيها مع تاج بسيط باللون الفضي، أما من الناحية التجميلية فاختارت مكياج بألوان النود الهادئة والبسيطة.

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

خطوبة مريم الخشت

آخر أعمال مريم الخشت الفنية:

عاشت الفنانة مريم الخشت حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم والذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، وكانت تدور أحداثه حول، سيدة تدعى نادرة، تعيش معاناة التفرقة والحرمان بعد وفاة زوجها، والذي يحاصر المرأة ويمنعها أن ترث أرضًا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالًا ومن تخالف هذا العرف تُعتبر خارجة على العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نادرة هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

شارك في عملة نادرة، مجموعة من النجوم أبرزهم: نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.