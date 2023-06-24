إجراء القرعة العلنية لإختيار محلات معرض شباب مصر ببني سويف

إجراء القرعة العلنية لمعرض شباب مصر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بالإشراف على مراسم إجراء القرعة العلنية لتسكين مستأجري المعرض التجاري معرض شباب مصر على ترعة الإبراهيمية وذلك تمهيداً لتشغيله بعد تكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي

وتابع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وفي حضور رئيس المدينة هاني الجويلي أعمال القرعة التي تمت بقاعة المجلس الشعبي المحلي، وتحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتحت إشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي بدأت عملها في حضور الشباب والمواطنين الوارد أسماؤهم بحسب الكشوف المرفقة من مديرية التضامن والذين تم صرف التعويضات المقررة لهم في هذا الجانب

وتم إعداد ووضع مظاريف مُغلقة متضمنة أرقام ومساحات المحلات في صندوق شفاف للاقتراع والاختيار من بينها، بعد تخصيص حيث تم استدعاء كل شاب على حدة لاختيار مظروف وقيامه بفتحه أمام اللجنة لتحديد موقع ومساحة المحل والتوقيع على اختياره وقد تم التأكيد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التعاقد ، على أن تقوم لجنة العقود بالوحدة المحلية باستقبال المستفيدين وتحرير العقود والتسليم بناء على إيصالات معتمدة وصادرة من إدارة العقود.

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