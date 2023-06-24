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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإجازات المتبقية في 2023 بعد عيد الأضحى

الاجازات في 2023
الاجازات في 2023

يبحث الكثيرون عن الإجازات المتبقة للعام الجاري 2023 بعد عيد الأضحى، حيث حصل المواطنون العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة لمدة 7 أيام، للاستعداد لقضاء عطلات سعيدة.

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

الثلاثاء 27 يونيو إجازة يوم وقفة عرفات.

الأربعاء 28 يونيو إجازة أول أيام عيد الأضحى.

الخميس 29 يونيو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

الجمعة 30 يونيو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

السبت 1 يوليو إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

الأحد 2 يوليو إجازة خامس أيام عيد الأضحى.

الإثنين 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويستثنى من إجازة 30 يونيو طلاب شهادة الثانوية العامة، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك مباشرة، دون الحصول عليها.

إجازات 2023 المتبقية بعد عيد الأضحى

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة 6 أكتوبر: توافق الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

وتُعتبر مصر، من أكثر دول العالم التي لديها إجازات رسمية عديدة؛ حيث أن العاملين بالحكومة بكلا من القطاعين العام والخاص يحصلون على إجازات تعادل ما يزيد على نصف شهر سنويًا.

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