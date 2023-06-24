5 فوائد أساسية لا تعرفها عن القرفة.. مفيدة لضغط الدم

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة يمكن أن يصل ارتفاعها من عشرة إلى أربعين متراً، موطنها سريلانكا لكن أيضًا تزرع في جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والهند الغربية، ساقها منتصبة تعلو 3 - 5 أمتار، الأوراق متعاقبة مركبة، والأزهار صفراء صغيرة، والثمرة صغيرة تشبه القرنفل، وتحتوي قشور القرفة على زيوت طيارة حيث تصل نسبتها إلى 4%.

فوائد القرفة

1- خفض ضغط الدم

محتوى الفلافونويد في القرفة له فوائد عديدة ، أحدها هو خفض ضغط الدم المرتفع. ومع ذلك ، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول القرفة بلا مبالاة ، حيث لا ينصح بتناول القرفة بكميات كبيرة جدًا.

2- مباركة بمضادات الأكسدة

للقرفة أيضًا خصائص مفيدة أخرى مثل المواد المضادة للأكسدة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا.

يمكن أن توفر هذه المادة العديد من الفوائد للجسم ، على سبيل المثال تقليل الضرر في الجسم بسبب الجذور الحرة ، ومنع الشيخوخة المبكرة ، ومنع الإجهاد التأكسدي ، والقدرة على التحكم في تكوين أكسيد النيتريك الذي يمكن أن يسبب اضطرابات الدماغ والسرطان وغيرها. امراض خطيرة.

3- جيد للرجيم

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ، تناول القرفة كثيرًا. هذا لأنه وفقًا لبحث من معهد علوم الحياة بجامعة ميشيغان ، تحتوي القرفة على سينامالديهيد وهو مفيد للمساعدة في حرق الدهون المتراكمة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للقرفة أيضًا أن تقلل من شهيتك.

لذلك ، حتى تتمكن من إنقاص الوزن بسرعة ، اشرب الماء المغلي بالقرفة الممزوج بالعسل بانتظام. بهذه الطريقة ، يمكنك أن تشعر على الفور بفوائد القرفة لنظامك الغذائي. يمكنك أيضًا تجربة أنواع أخرى.

4- الوقاية من مرض السكري

فاعلية القرفة ، المعروفة أيضًا لكثير من الناس ، هي أنها يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم ويمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر في الدم بعدة طرق ، أولها والأهم هو تقليل كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام.

5- دعم صحة القلب بشكل كبير

كما تم إثبات فوائد القرفة لصحة القلب. كأحد فوائد مسحوق القرفة ، يمكن لهذه التوابل أن تقلل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية ، بينما يظل مستوى الكوليسترول الجيد HDL مستقرًا. في الواقع ، كشفت دراسة حديثة أن القرفة يمكن أن تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول الحميد.