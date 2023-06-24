سليمان عيد يكشف كواليس حبه لبنت الجيران.. كانو مسميني العندليب (فيديو)

كشف الفنان سليمان عيد، عن قصة حبه أثناء صغره لبنت الجيران، قائلا: "وأنا صغير كانوا مسميني العندليب وكنت بحب بنت الجيران".

وقال سليمان عيد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس، على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم : " " كنت بحب بنت الجيران وكان حب من طرف واحد بدون ما هي تعرف وكنت مستني اخلص تعليم عشان أكون جدير بيها ولكن اتجوزت بقي بدري بكتير".

الفنان الكوميدي رومانسي وحساس بطبعه

ووجهت الإعلامية ياسمين عز، سؤالا للفنان سليمان عيد، قائلة "هل الفنان الكوميدي رومانسي بطبعه؟"، ليجيب الأخير ضاحكا :" انتي شايفة ايه؟"، مضيفا" “دا حقيقي وأنا فعلا رومانسي وحساس والفنانين الكوميديين فعلا كدا”

وكشف الفنان سليمان عيد عن عمله في بداية حياته الفنية كجهاز «أنسر ماشين» Answer Machine، للرد على المكالمات الهاتفية.

وقال «عيد» إنه جسد شخصية النوبي في بداية حياته الفنية كثيرًا، خيث رشحه المخرج شاكر خضير للفنان سمير غانم، لتجسيد شخصية عسكري نوبي في مسرحية «جحا يحكم المدينة».

وأضاف أنه نجح نجاحا كبيرا في لعب الشخصية النوبية، وهو ما دفع المخرج شاكر خضير إلى أن يطلب منه تسجيل رسالة بالشخصية النوبية على «أنسر ماشين» الخاص به للرد على المكالمات.

وتابع سليمان عيد: «سجلت الرسالة على جهازه، ومن بعدها كل اللي يسمعها يموت من الضحك، ويطلب مني أسجل له رسالة خاصة به، بقت مهنة بالنسبالي كنت باخد منها 50 جنيها».