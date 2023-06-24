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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مصطفي نهاد: بطولة إفريقيا للسلاح بداية الإنطلاق لتحقيق ميدالية أولمبية

نهاد: بطولة إفريقيا
نهاد: بطولة إفريقيا للسلاح بداية الإنطلاق لتحقيق ميدالية

أعرب مصطفي نهاد مدرب منتخب مصر لسلاح الشيش عن سعادته بسيطرة الفراعنة علي ميداليات بطولة إفريقيا التي استضافتها المحروسة علي صالات حسن مصطفي خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري .

وقال نهاد في تصريحاته:  بدأنا التجهيز لأولمبياد باريس منذ العام الماضي وكل اللاعبين يبذلون مجهود مضاعف خلال استعدادتنا على المستوى البدني والفني لذلك بطولة إفريقيا بداية الإنطلاق نحو الميدالية الأولمبية .

وأكمل: لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش سيطرو على أول أربعة مراكز في المنافسات الفردية للرجال وعلى صعيد السيدات نجحنا في تحقيق ميدالية ذهبية وفضية في منافسات الفردي بجانب ذهبية الفرق وهذا مؤشر جيد في بداية التأهيل للأولمبياد .
 

مصطفي نهاد: سنبدأ الاستعداد لبطولة العالم الشهر المقبل
 

وأوضح نهاد : سنبدأ الاستعداد لبطولة العالم الشهر المقبل وبالتأكيد ستكون المنافسة أقوي مع فرق أوروبا ولكن المؤشرات الحالية تؤكد تحقيقنا نتائج طيبة خلال المواجهات القادمة لان جميع البطولات القادمة مهمة بهدف تجميع النقاط من أجل التأهل للأولمبياد .

وأختتم نهاد تصريحاته : العمل مستمر داخل الاتحاد المصري للسلاح والتركيز منصب علي بطولة العالم القادمة والتأهل للأولمبياد ووفق المؤشرات الحالية نحن قادرون على تحقيق انجاز في أولمبياد باريس.

وسيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج ببطولة إفريقيا،  واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.


وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

 

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