القبض على طرفي مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طرفي مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بسبب كلب، ونتج عنها إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من ، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة ومصابين بشارع الشوربجي في دائرة قسم بولاق الدكرور.

وعلى الفور كلف ، مفتش مباحث بولاق، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مشاجرة بين طرفين، الأول عامل جراج 40 سنة، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وعامل 40 سنة مصابا بعقر كلب باليد اليسرى، وجرح قطعي بالظهر، والثاني عاطل 40 سنة، سابق اتهامه في عدة قضايا سلاح، مخدرات، شروع في قتل، سلاح ناري، ضرب.

وبسؤال الطرف الأول أفادا بأنهما حال تواجدهما بشارع الشوربجي في دائرة القسم، وأثناء سير الطرف الثانى وبصحبته عدد 2 كلب، هجما عليهما، وعقر الثاني فحدثت بينهما مشاجرة، على إثرها تعدى الطرف الثاني على الأول من الطرف الأول، بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وأحدث إصابته وفر هاربا، وألقي القبض عليه وبمواجهته أمام ا مفتش المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بها، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.